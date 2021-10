**Calcio: Procura Figc perplessa per pena incongrua su caso tamponi, su ricorso 'attenderà motivazioni'** (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - C'è perplessità da parte della Procura federale della Figc, sull'irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei Protocolli anti-Covid, in merito alla sentenza che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per il caso tamponi. Ma su un possibile ricorso "si dovranno attendere le motivazioni della Corte di appello federale", a quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine alla Procura Figc, prima di decidere se ricorrere al Collegio di Garanzia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - C'è perplessità da parte dellafederale della, sull'irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei Protocolli anti-Covid, in merito alla sentenza che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per il. Ma su un possibile"si dovranno attendere ledella Corte di appello federale", a quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine alla, prima di decidere se ricorrere al Collegio di Garanzia.

