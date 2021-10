Calcio | Premier League | approvata norma anti Newcastle

(Di martedì 19 ottobre 2021) Londra, 19 ott. - (Adnkronos) - L'ufficialità del passaggio dell'80% delle quote delda Mike Ashley al Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell'Arabia Saudita è arrivata nella giornata di giovedì 7 ottobre. Un'affare da 300 milioni di sterline (circa 353 milioni di euro) che ha immediatamente provocato diversi tipi di reazione, dalla gioia di tutti i tifosi del club inglese alle polemiche di varia natura che si sono scatenate a livello internazionale. Reazioni che hanno coinvolto anche gli stessi club di, che si sono ritrovati in una riunione straordinaria e hanno sancito unache di fatto limiterà gli investimenti del. Secondo quanto rivela Sky Sports Uk 18 squadre dellasu 20 (soltanto il ...

Londra, 19 ott. – (Adnkronos) – L'ufficialità del passaggio dell'80% delle quote del Newcastle da Mike Ashley al Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell'Arabia Saudita è arrivata nella giornata ...Il rischio è che i sauditi possano siglare intese artificiose per aggirare il fairplay finanziario e spendere sul mercato più di quanto possibile: ecco tutti i dettagli ...