Calcio, Champions League 2021-2022: l’Inter si rilancia, il Milan ora rischia l’eliminazione (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è disputata oggi, martedì 19 ottobre, la terza giornata della Champions League di Calcio: nella sfida del Girone D prevista a Milano l’Inter è stato opposto allo Sheriff ed i nerazzurri hanno vinto per 3-1, mentre nel Gruppo B, in Portogallo, il Porto ha sfidato il Milan ed i lusitani sono usciti vincitori per 1-0. Nel Gruppo D l’Inter centra il primo successo nella manifestazione battendo per 3-1 lo Sheriff grazie ai gol al 34? di Dzeko, al 58? di Vidal ed al 67? di de Vrij. Momentaneo pari al 52? di Thill. Nello stesso girone lo Shakhtar Donetsk crolla in casa al cospetto del Real Madrid, che passa per 0-5. Nel Gruppo B invece il Liverpool si avvia verso la vittoria del girone dopo aver vinto per 2-3 in casa dell’Atletico Madrid, mentre il Milan ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è disputata oggi, martedì 19 ottobre, la terza giornata delladi: nella sfida del Girone D prevista aè stato opposto allo Sheriff ed i nerazzurri hanno vinto per 3-1, mentre nel Gruppo B, in Portogallo, il Porto ha sfidato iled i lusitani sono usciti vincitori per 1-0. Nel Gruppo Dcentra il primo successo nella manifestazione battendo per 3-1 lo Sheriff grazie ai gol al 34? di Dzeko, al 58? di Vidal ed al 67? di de Vrij. Momentaneo pari al 52? di Thill. Nello stesso girone lo Shakhtar Donetsk crolla in casa al cospetto del Real Madrid, che passa per 0-5. Nel Gruppo B invece il Liverpool si avvia verso la vittoria del girone dopo aver vinto per 2-3 in casa dell’Atletico Madrid, mentre il...

