Calcio: Champions. Chelsea, Tuchel 'Lukaku mentalmente stanco' (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tecnico tedesco: "Si gioca troppo e Romelu dà sempre il massimo per vincere" LONDRA (INGHILTERRA) - Romelu Lukaku potrebbe restare a riposo nel match di Champions contro il Malmoe. Lo lascia ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tecnico tedesco: "Si gioca troppo e Romelu dà sempre il massimo per vincere" LONDRA (INGHILTERRA) - Romelupotrebbe restare a riposo nel match dicontro il Malmoe. Lo lascia ...

Advertising

MediasetPlay : Il grande calcio è su qui: ecco gli appuntamenti per seguire la Champions League su Mediaset Infinity, Infinity+ e… - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del martedì ?? - sportli26181512 : Chelsea, Tuchel: 'Lukaku è stanco, ha giocato troppe parite con la nazionale': Chelsea, Tuchel: 'Lukaku è stanco, h… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Bruges-Manchester City 0-0 in diretta su - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Besiktas-Sporting Lisbona 0-0 in diretta su -