Calciatori italiani all’estero: Okaka scatenato, Donnarumma nel mirino dei tifosi (Di martedì 19 ottobre 2021) Calciatori italiani all’estero: ecco come è andato il fine settimana dei giocatori azzurri che militano in altri campionati L’ultimo fine settimana dei Calciatori italiani all’estero è stato un fine settimana dai due volti. C’è chi, come Stefano Okaka, è stato decisivo per la vittoria della sua squadra (Istanbul Basaksehir), mettendo a segno una doppietta nel big match con il Besiktas. E poi c’è chi, sempre restando in Turchia, è rimasto a secco come Balotelli nel ko dell’Adana Demirspor con lo Yeni Malatyaspor. Senza gol anche Bertolacci e Borini (25 minuti per lui) nella vittoria del Fatih Karagumruk, che tra i pali schierava anche l’ex Bologna Viviano. In gol anche Angelo Ogbonna in Premier League. La rete del difensore ex Torino e Juve ha consegnato un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021): ecco come è andato il fine settimana dei giocatori azzurri che militano in altri campionati L’ultimo fine settimana deiè stato un fine settimana dai due volti. C’è chi, come Stefano, è stato decisivo per la vittoria della sua squadra (Istanbul Basaksehir), mettendo a segno una doppietta nel big match con il Besiktas. E poi c’è chi, sempre restando in Turchia, è rimasto a secco come Balotelli nel ko dell’Adana Demirspor con lo Yeni Malatyaspor. Senza gol anche Bertolacci e Borini (25 minuti per lui) nella vittoria del Fatih Karagumruk, che tra i pali schierava anche l’ex Bologna Viviano. In gol anche Angelo Ogbonna in Premier League. La rete del difensore ex Torino e Juve ha consegnato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciatori italiani Come ritornare in forma approfittando della riapertura delle piscine con 3 esercizi semplicissimi La riapertura delle piscine finalmente riporta gli italiani in un ambiente che amano particolarmente: l'acqua. Visto che tra le altre cose siamo un ... Sono esercizi che vediamo fare anche ai calciatori ...

"In Paradiso vedrò Alfredino". Addio all'Angelo di Vermicino ... fu di buon auspicio, i 12 baby calciatori vennero salvati. Alfredino no, per lui, 40 anni fa, le ... Milioni di italiani erano diventati un tutt'uno con il televisore. Ma uno solo si alzò dal divano ...

Calciatori italiani all'estero: Okaka scatenato, Donnarumma nel mirino dei tifosi

Comunali: cosa ha detto l’ex calciatore della Roma Falcao a Gualtieri Paulo Roberto Falcao, storico calciatore numero 5 della Roma degli anni ’80, ha inviato un messaggio vocale di auguri e congratulazioni per la vittoria in Campidoglio a Roberto Gualtieri. Falcao, indi ...

