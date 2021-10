Caivano | caccia ai killer di Antonio Natale | il ragazzo pestato a sangue tre giorni prima di scomparire

(Di martedì 19 ottobre 2021) Come se nulla fosse stato. In questo buco nero che è il Parco Verde e le sue piazze di spaccio tutto viene inghiottito in fretta. E tra questa orrida edilizia non ci hanno messo molto a...

Come se nulla fosse stato. In questo buco nero che è il Parco Verde e le sue piazze di spaccio tutto viene inghiottito in fretta. E tra questa orrida edilizia non ci hanno messo molto a voltare pagina ...Nella classifica assoluta della Palermo International Half Marathon Irabaruta, con il tempo di 1h04'15", ha preceduto il connazionale Onesphore Nzikwinkunda dellaRunners secondo in 1h04'33". ...Caivano: trovato il cadavere di Antonio Natale Borrelli: 'Adesso devono trovare gli assassini e bisogna smantellare la rete di spacciatori'. Appartiene ad Antonio Natale, 22enne scomparso dal Parco Ve ...La famiglia del 22enne, dopo la denuncia di scomparsa, aveva tenuto alta l'attenzione sulla vicenda, promuovendo diversi sit in e lanciando diversi appelli sui media ...