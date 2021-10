Cagliari, per Dalbert lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio. Il comunicato (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Cagliari ha reso note le condizioni dell’esterno Dalbert, uscito per infortunio nella gara di domenicca contro la Sampdoria. Gli accertamenti – riporta il report medico ufficiale del Cagliari – hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo e verrà valutato giorno per giorno. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilha reso note le condizioni dell’esterno, uscito per infortunio nella gara di domenicca contro la Sampdoria. Gli accertamenti – riporta il report medico ufficiale del– hanno evidenziato unadeldelsinistro: il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo e verrà valutato giorno per giorno. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

