Cagliari | Dalbert fa crac | lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro

A seguito dell'infortunio riportato durante la gara contro la Sampdoria, il difensore del Cagliari Dalbert è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica effettuata nella giornata odierna dal Prof. Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club. "Gli accertamenti – si legge in una nota – hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: il calciatore inizierà subito l'iter riabilitativo e verrà valutato giorno per giorno.

