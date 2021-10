Cacciari: «Il voto? La democrazia è messa male. Draghi al Quirinale? Marta Cartabia è un’ottima candidata» (Di martedì 19 ottobre 2021) Il filosofo Massimo Cacciari oggi su La Stampa parla dei risultati delle elezioni comunali e dei ballottaggi: «Direi che è il caso di stare molto attenti a ogni forma di trionfalismo. Non solo perché il voto amministrativo è strutturalmente diverso da quello politico, ma anche perché i dati emersi ieri sono drammatici. Socialmente e culturalmente». L’astensionismo dilaga: «Siamo precipitati sotto il 50% di affluenza, vuole dire che un referendum non sarebbe risultato valido, non so se mi spiego. E questa astensione dal voto arriva essenzialmente dalle periferie, dai luoghi di disagio e da quelli più difficili. A Roma e a Torino chi protestava cinque anni fa, ieri ha scelto di stare a casa». La democrazia non è in coma, «ma è messa piuttosto male. Da qualche decennio, direi. Una ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Il filosofo Massimooggi su La Stampa parla dei risultati delle elezioni comunali e dei ballottaggi: «Direi che è il caso di stare molto attenti a ogni forma di trionfalismo. Non solo perché ilamministrativo è strutturalmente diverso da quello politico, ma anche perché i dati emersi ieri sono drammatici. Socialmente e culturalmente». L’astensionismo dilaga: «Siamo precipitati sotto il 50% di affluenza, vuole dire che un referendum non sarebbe risultato valido, non so se mi spiego. E questa astensione dalarriva essenzialmente dalle periferie, dai luoghi di disagio e da quelli più difficili. A Roma e a Torino chi protestava cinque anni fa, ieri ha scelto di stare a casa». Lanon è in coma, «ma èpiuttosto. Da qualche decennio, direi. Una ...

