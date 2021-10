Borsa | Milano galleggia | pesano le banche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

ANSA Nuova Europa

Ladi(+0,06%) galleggia, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Su Piazza Affari pesa l'andamento delle banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 103 punti base, con il ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...di Ilaria Maria Preti. 19/10/2021 - Milano. Credeva di aver trovato un ottimo sistema per integrare lo stipendio e per un po' le è andata bene. Ad una ex ...La Borsa di Milano (+0,06%) galleggia, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Su Piazza Affari pesa l'andamento delle banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 103 punti base, con il r ...