Bonucci: 'Juve, ritrova lo spirito pre - Ronaldo. E il gusto per la fatica' (Di martedì 19 ottobre 2021) "Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L'anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c'era prima del suo arrivo". Così Leonardo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) "ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L'anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo devere quelloche c'era prima del suo arrivo". Così Leonardo ...

Advertising

bonucci_leo19 : Una vittoria di carattere. Una vittoria da Juve. #LB19 #FinoAllaFine - sportli26181512 : Bonucci: 'Juve, ritrova lo spirito pre-Ronaldo. E il gusto per la fatica': Bonucci: 'Juve, ritrova lo spirito pre-R… - AndreaGalliano8 : RT @SCUtweet: #Bonucci a Prime ?? Prima giocavamo per #CR7, ora con #Allegri ritroviamo spirito #Juve e gusto della fatica. Potevo andare a… - ZonaJuventina : RT @SCUtweet: #Bonucci a Prime ?? Prima giocavamo per #CR7, ora con #Allegri ritroviamo spirito #Juve e gusto della fatica. Potevo andare a… - cosimofcj : RT @SCUtweet: #Bonucci a Prime ?? Prima giocavamo per #CR7, ora con #Allegri ritroviamo spirito #Juve e gusto della fatica. Potevo andare a… -