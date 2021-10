Bonucci: “Dieci anni fa fui vicino allo Zenit. Conte mi disse che ero l’ultimo nelle gerarchie” (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel corso della sua intervista ad Amazon Prime Video, Leonardo Bonucci parla anche della possibilità, 10 anni fa, di giocare nello Zenit, avversaria della Juve domani sera in Champions. Queste le parole del difensore: “Sono stato vicino allo Zenit, circa 10 anni fa, era il primo anno di Conte, dopo la stagione di Del Neri. Conte mi disse che sarei stato l’ultimo nelle gerarchie e se volevo cambiare aria sarei stato libero di andarmene. Si intavolò una trattativa con lo Zenit ma poi il mio orgoglio mi disse di restare qua, le cose cambiarono, divenni titolare nella famosa BBC con Chiellini e Barzagli e la scelta è stata giusta”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel corso della sua intervista ad Amazon Prime Video, Leonardoparla anche della possibilità, 10fa, di giocare nello, avversaria della Juve domani sera in Champions. Queste le parole del difensore: “Sono stato, circa 10fa, era il primo anno di, dopo la stagione di Del Neri.miche sarei statoe se volevo cambiare aria sarei stato libero di andarmene. Si intavolò una trattativa con loma poi il mio orgoglio midi restare qua, le cose cambiarono, divenni titolare nella famosa BBC con Chiellini e Barzagli e la scelta è stata giusta”. Foto: ...

Advertising

forumJuventus : Bonucci: 'Dieci anni fa Conte non mi voleva, potevo finire allo Zenit ma scelsi di restare. Rigiocherei la finale d… - Fabio64535537 : RT @forumJuventus: Bonucci: 'Dieci anni fa Conte non mi voleva, potevo finire allo Zenit ma scelsi di restare. Rigiocherei la finale del 20… - max_blue : RT @forumJuventus: Bonucci: 'Dieci anni fa Conte non mi voleva, potevo finire allo Zenit ma scelsi di restare. Rigiocherei la finale del 20… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Bonucci: 'Dieci anni fa Conte non mi voleva, potevo finire allo Zenit ma scelsi di restare. Rigiocherei la finale del 20… - AlexJuventina34 : RT @forumJuventus: Bonucci: 'Dieci anni fa Conte non mi voleva, potevo finire allo Zenit ma scelsi di restare. Rigiocherei la finale del 20… -