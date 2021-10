Bonucci | «Cristiano Ronaldo ha fatto una scelta Io vicino allo Zenit»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Leonardo, difensore della Juventus, ha parlato ad Amazon Prime Video alla vigilia del match con loAi microfoni di Amazon Prime Video, Leonardoha parlato alla vigilia di-Juventus.– «Haunache abbiamo rispettato. L’anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c’era prima del suo arrivo. Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto. Con Allegri questo gruppo deve ritrovare il gusto della fatica». MERCATO – «Potevo andaredieci anni fa. Conte mi disse che ero l’ultimo nella gerarchia dei difensori e che potevo ...

Sono le parole di Leonardo Bonucci alla vigilia della sfida contro lo Zenit in Champions League . L'anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c'era prima di lui. Le parole del difensore alla vigilia della sfida di Champions League contro il club russo: "Conte mi disse che ero l'ultimo nelle gerarchie. Ronaldo? Dobbiamo ritrovare lo spirito che c'era prima di lui."