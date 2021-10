Bonaccini sulle elezioni: 'Cambia il vento ma non facciamo i gradassi' (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Pd è in festa per la vittoria schiacciante dei ballottaggi, ma più leader e dirigenti del partito sono cauti e riflessivi sul futuro, a partire dal nodo delle alleanze con i 5 Stelle. Dal secondo ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Pd è in festa per la vittoria schiacciante dei ballottaggi, ma più leader e dirigenti del partito sono cauti e riflessivi sul futuro, a partire dal nodo delle alleanze con i 5 Stelle. Dal secondo ...

Advertising

globalistIT : Ha ragione da vendere #Bonaccini #sinistra #elezioni - erinazione : RT @AssembleaER: In #questionTime interrogazione di @GiuliaPigoni (Lista Bonaccini) sulle verifiche del #GreenPass nella 'zona di accesso'… - GiuliaPigoni : RT @AssembleaER: In #questionTime interrogazione di @GiuliaPigoni (Lista Bonaccini) sulle verifiche del #GreenPass nella 'zona di accesso'… - AssembleaER : In #questionTime interrogazione di @GiuliaPigoni (Lista Bonaccini) sulle verifiche del #GreenPass nella 'zona di ac… - PietroLodi4 : Elezioni, tensione a Pavullo (MO). Venturelli: 'Si parli dei progetti invece di screditarmi' Disastro Pd a Pavu… -