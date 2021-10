-Bologna: si ferma Kinglsey, arriva lo svincolato Viola (Di martedì 19 ottobre 2021) L’infortunio patito da Micheal Kingsley, in occasione del match di domenica contro l’Udinese e che lo costringerà a star fermo per quattro mesi, ha spinto il Bologna a tornare sul mercato ingaggiando il centrocampista Nicolas Viola, che era rimasto svincolato dopo aver chiuso l’esperienza con il Benevento. Il classe’89, che sembrava vicinissimo alla Salernitana, ha scelto i rossoblu e già nelle prossime ore sarà a disposizione del tecnico Mihajlovic. Cosa può dare Viola al Bologna? Parliamo di un giocatore che mancava nell’organico dei rossoblù e ai quali potrà dare un contributo importante per la sua visione di gioco e le sua capacità realizzativa da fuori area. Con la maglia del Benevento ha totalizzato 18 presenze, 2 assist e 5 reti in appena 17 partite, di cui 12 da titolare. Permane ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) L’infortunio patito da Micheal Kingsley, in occasione del match di domenica contro l’Udinese e che lo costringerà a star fermo per quattro mesi, ha spinto ila tornare sul mercato ingaggiando il centrocampista Nicolas, che era rimastodopo aver chiuso l’esperienza con il Benevento. Il classe’89, che sembrava vicinissimo alla Salernitana, ha scelto i rossoblu e già nelle prossime ore sarà a disposizione del tecnico Mihajlovic. Cosa può dareal? Parliamo di un giocatore che mancava nell’organico dei rossoblù e ai quali potrà dare un contributo importante per la sua visione di gioco e le sua capacità realizzativa da fuori area. Con la maglia del Benevento ha totalizzato 18 presenze, 2 assist e 5 reti in appena 17 partite, di cui 12 da titolare. Permane ...

Advertising

infoitsport : Corriere dello sport: Un altro No Var ferma il Bologna | Udinese Blog - MilanPress_it : #SerieA: Atalanta vittoriosa, il Bologna si ferma a Udine ???? - romi_andrio : RT @RSInews: I no vax insultano anche Liliana Segre - Dal palco contro il Green pass di Bologna: 'Vergognosa, dovrebbe sparire'. La reazion… - lyllalara : RT @RSInews: I no vax insultano anche Liliana Segre - Dal palco contro il Green pass di Bologna: 'Vergognosa, dovrebbe sparire'. La reazion… - RSInews : I no vax insultano anche Liliana Segre - Dal palco contro il Green pass di Bologna: 'Vergognosa, dovrebbe sparire'.… -