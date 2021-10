Bologna, anziana denuncia il marito dopo 47 anni di maltrattamenti. Per lui disposti i domiciliari: l’aveva anche minacciata di morte (Di martedì 19 ottobre 2021) Sopportava violenze e soprusi da decenni, poi non ce l’ha più fatta e ha raccontato tutto ai carabinieri. È successo a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dove una donna di 65 anni ha trovato il coraggio di denunciare il marito ponendo fine a un incubo durato 47 anni. Nei confronti dell’uomo, un 72enne, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori. A convincere l’anziana, che aveva lasciato la casa coniugale da un po’ ma non si era ancora decisa a parlare, sono stati le figlie e i familiari. Una volta arrivata in caserma, la donna ha raccontato ai militari dell’Arma una storia fatta di abusi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Sopportava violenze e soprusi da decenni, poi non ce l’ha più fatta e ha raccontato tutto ai carabinieri. È successo a Castel Maggiore, in provincia di, dove una donna di 65ha trovato il coraggio dire ilponendo fine a un incubo durato 47. Nei confronti dell’uomo, un 72enne, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti: dovrà rispondere diin famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori. A convincere l’, che aveva lasciato la casa coniugale da un po’ ma non si era ancora decisa a parlare, sono stati le figlie e i familiari. Una volta arrivata in caserma, la donna ha raccontato ai militari dell’Arma una storia fatta di abusi e ...

