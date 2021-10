Boba Fett: Disney+ annuncia l'arrivo del documentario Under the Helmet (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 12 novembre debutterà su Disney+ il documentario Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, dedicato al leggendario cacciatore di taglie. Il cacciatore di taglie Boba Fett sarà al centro di un nuovo documentario in arrivo il 12 novembre su Disney+. L'iconico personaggio dell'universo di Star Wars sarà prossimamente al centro di una serie ideata come spinoff di The Mandalorian che avrà come star Temuera Morrison. Lo speciale si intitola Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett e la descrizione ufficiale anticipa che l'obiettivo è celebrare le origini e l'eredità del leggendario cacciatore di taglie. I fan potranno quindi dare uno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 12 novembre debutterà suilthe: The Legacy of, dedicato al leggendario cacciatore di taglie. Il cacciatore di tagliesarà al centro di un nuovoinil 12 novembre su. L'iconico personaggio dell'universo di Star Wars sarà prossimamente al centro di una serie ideata come spinoff di The Mandalorian che avrà come star Temuera Morrison. Lo speciale si intitolathe: The Legacy ofe la descrizione ufficiale anticipa che l'obiettivo è celebrare le origini e l'eredità del leggendario cacciatore di taglie. I fan potranno quindi dare uno ...

Advertising

StarWars_Italia : Tantissimi auguri di buon compleanno a Jon Favreau per i suoi 55 anni! L'attore è regista ha creato la serie The Ma… - QUOTIWARS : parliamo di cose serie, io voglio notizie sulla serie su boba fett non avete capito - crocinoo : @rosskywaIker the book ok boba fett non penso visto che esce fra due mesi, le serie potrebbero essere posticipate m… - rosskywaIker : @crocinoo e anche obiwan kenobi e the book of boba fett - Joe_Corroney : Bandai Bushido Boba Fett @indianacomicconvention #starwars #bobafett #cosplay #comiccon #events @bandaiamerica @ In… -