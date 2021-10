Blitz contro un’associazione neonazista. La Procura di Napoli: «Pianificavano azioni violente» (Di martedì 19 ottobre 2021) La Procura di Napoli ha indagato 26 persone per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. Nei confronti degli indagati, legati a un’associazione chiamata “Ordine di Hagal”, la polizia ha condotto perquisizioni domiciliari in tutta Italia. Il Blitz contro l’«associazione sovversiva neonazista» In particolare le perquisizioni, eseguite dalle Digos locali, hanno interessato le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara. All’indagine, che ha coinvolto anche l’antiterrorismo, partecipa anche la Polizia postale, poiché l’organizzazione svolgeva campagne di apologia del fascismo e antisemite anche attraverso chat e canali sulle piattaforme Telegram e Whatsapp. L’Ordine di Hagal, inoltre, ha una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladiha indagato 26 persone per associazione sovversiva di matricee suprematista. Nei confronti degli indagati, legati achiamata “Ordine di Hagal”, la polizia ha condotto perquisizioni domiciliari in tutta Italia. Ill’«associazione sovversiva» In particolare le perquisizioni, eseguite dalle Digos locali, hanno interessato le province di, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara. All’indagine, che ha coinvolto anche l’antiterrorismo, partecipa anche la Polizia postale, poiché l’organizzazione svolgeva campagne di apologia del fascismo e antisemite anche attraverso chat e canali sulle piattaforme Telegram e Whatsapp. L’Ordine di Hagal, inoltre, ha una ...

