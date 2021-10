Blanco a Sanremo? Nicola Savino è certo: “Già fatta” (Di martedì 19 ottobre 2021) Blanco è stato ospite di Linus e Nicola Savino nella puntata di Deejay Chiama Italia; il cantante ha parlato della sua fidanzata e di Sanremo Ospite di Linus e Nicola Savino nella puntata di Deejay Chiama Italia, Blanco si è raccontato e ha risposto alle domande scomode dei due presentatori. Non sono mancati i riferimenti alla sua carriera e al Festival di Sanremo. Il 18enne ha ricordato il periodo in cui lavorava in una pizzeria e, sulla sua fidanzata Giulia ha detto: “E ci tengo!”. Una dichiarazione in diretta alla ragazza del mistero. “L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo. Quindi so che non le interessa questo”, ha detto a Linus. Nel corso dell’intervista si è parlato della sua collaborazione con Michelangelo e del ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021)è stato ospite di Linus enella puntata di Deejay Chiama Italia; il cantante ha parlato della sua fidanzata e diOspite di Linus enella puntata di Deejay Chiama Italia,si è raccontato e ha risposto alle domande scomode dei due presentatori. Non sono mancati i riferimenti alla sua carriera e al Festival di. Il 18enne ha ricordato il periodo in cui lavorava in una pizzeria e, sulla sua fidanzata Giulia ha detto: “E ci tengo!”. Una dichiarazione in diretta alla ragazza del mistero. “L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo. Quindi so che non le interessa questo”, ha detto a Linus. Nel corso dell’intervista si è parlato della sua collaborazione con Michelangelo e del ...

