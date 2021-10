Biogenera raccoglie 2 | 8 milioni su CrowdFundMe e punta alla Borsa di Parigi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Tele) – La società bolognese, specializzata nella creazione e sviluppo di farmaci personalizzati a DNA, ha raccolto oltre 2,8di euro su, piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari. In particolare, sono stati raccolti 2.873.925 euro (la più alta cifra raggiunta da una PMI innovativa sul portale) da 644 investitori (record per numero di investimenti in una singola campagna). I fondi saranno utilizzati per potenziare le attività di ricerca e sviluppo e sostenere la crescita della società. Una tappa fondamentale sarà la quotazione sul segmento Growth delladi. Il round di finanziamento ha registrato un investimento medio di circa 4.400 euro. Tra i soggetti che hanno aderito all’Equity Crowdfunding,...