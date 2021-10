Bild | il direttore moralista che sfotteva l' Italia? Come lo beccano con la stagista | licenziato | terremoto in Germania

(Di martedì 19 ottobre 2021) La, proprio quella che nel corso degli anni non ha mai disegnato titoli moralistici contro l', è stata travolta da uno scandalo che ha costretto ila subire l'onta del licenziamento. Tutto è partito da uno scoop del New York Times, che ha svelatoJulian Reichelt - così si chiama l'ormai ex numero uno del tabloid tedesco - avesse atteggiamenti a dir poco inappropriati con le colleghe praticanti. Le quali se stavano al gioco di Reichelt, poi ne guadagnavano in assunzioni e promozioni. Preso atto delle rivelazioni apparse sulla stampa americana, l'azienda Axel Springer ha deciso di rilasciare un comunicato ufficiale in cui ha spiegato di aver esonerato Reichelt dalle sue funzioni con effetto immediato. L'inchiesta del New York Times è partita da diverse donne che hanno deciso di ...

Grosso guaio nel mondo dell'informazione tedesco. IldiZeitung, il più popolare tabloid diffuso in Germania, è stato licenziato dopo un'inchiesta del New York Times ("Sesso, bugie e un pagamento segreto"). Julian Reichelt , 41 anni, è ...Ildellaè stato prima sospeso e poi reintegrato dopo una breve pausa, fino al licenziamento di ieri. 'Non ha separato sfera privata e professionale' Nella nota in cui si comunica il ...Il giornalista a capo della testata non è stato in grado di "separare in modo chiaro la sfera professionale da quella privata" ...Il direttore del quotidiano tedesco Bild, Julian Reichelt, è stato allontanato dopo alcune rivelazioni su suoi presunti comportamenti inappropriati con il personale sottoposto e menzogne all'editore.