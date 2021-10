Besiktas-Sporting Lisbona | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nella terza giornata del Girone G disi affrontano. Le due squadre sono all’ultima chiamata per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Ajax e Borussia Dortmund infatti corrono forte, e hanno lasciato i turchi e i portoghesi all’ultimo posto in classifica con la miseria di zero punti. Serve assolutamente invertire il trend negativo per le due squadre e l’imperativo è ora vincere per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. I numeri europei delle due squadre non sono certo rassicuranti, con ilche ha vinto solo una delle ultime 11 partite casalinghe ine loche subisce gol nella massima competizione europea da 12 partite consecutive. Vietato ...