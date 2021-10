Berlusconi a Roma, vertice del centrodestra nei prossimi giorni (Di martedì 19 ottobre 2021) Silvio Berlusconi è arrivato nel tardo pomeriggio a Roma, nella sua villa sull'Appia Antica. Il vertice del centrodestra richiesto da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini dovrebbe quindi tenersi nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Silvioè arrivato nel tardo pomeriggio a, nella sua villa sull'Appia Antica. Ildelrichiesto da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini dovrebbe quindi tenersi nella ...

Advertising

sebmes : Ha ragione @enricoletta quando dice «abbiamo stravinto ma non dobbiamo montarci la testa, sono elezioni amministrat… - berlusconi : Significa abbassare le tasse ed aumentare l’efficienza, ma anche valorizzare Roma come merita. Noi di Forza Italia… - TgLa7 : FI: @berlusconi è a Roma, a giorni possibile vertice #centrodestra #Elezionicomunali2021 - Antonio05639360 : @CarloCalenda @pdnetwork I sondaggi danno i 5 stelle al 16%......poi alle amministrative hanno sempre fatto male. R… - infoitcultura : Fi: Berlusconi arrivato a Roma, per ora no previsti incontri -