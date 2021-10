Berlino 2022: M. Night Shyamalan sarà il Presidente di Giuria (Di martedì 19 ottobre 2021) Il regista M. Night Shyamalan sarà il Presidente di Giuria del Concorso Internazionale al Festival di Berlino 2022. sarà il regista, sceneggiatore e produttore M. Night Shyamalan il Presidente della Giuria del Concorso internazionale del Festival di Berlino 2022. Da trent'anni il regista americano di origini indiane affascina e terrorizza il pubblico di tutto il mondo con i suoi film di genere. La svolta con il thriller psicologico del 1999 Il sesto senso, interpretato da Bruce Willis, divenuto il secondo film di maggior incasso di quell'anno, forte di sei nomination all'Oscar. "Sono onorato che M. Night Shyamalan abbia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) Il regista M.ildidel Concorso Internazionale al Festival diil regista, sceneggiatore e produttore M.ildelladel Concorso internazionale del Festival di. Da trent'anni il regista americano di origini indiane affascina e terrorizza il pubblico di tutto il mondo con i suoi film di genere. La svolta con il thriller psicologico del 1999 Il sesto senso, interpretato da Bruce Willis, divenuto il secondo film di maggior incasso di quell'anno, forte di sei nomination all'Oscar. "Sono onorato che M.abbia ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlino 2022 M. Night Shyamalan Presidente di Giuria al Festival di Berlino 2022 La Berlinale ha reso noto che il Presidente della Giuria Internazionale del Festival di Berlino 2022 , che si terrà in presenza nella capitale tedesca dal 10 al 20 febbraio prossimi, sarà M. Night Shyamalan , uno degli autori più significativi nel panorama cinematografico degli ultimi ...

Berlino 2022: M. Night Shyamalan sarà il Presidente di Giuria Sarà il regista, sceneggiatore e produttore M. Night Shyamalan il Presidente della Giuria del Concorso internazionale del Festival di Berlino 2022 . Da trent'anni il regista americano di origini indiane affascina e terrorizza il pubblico di tutto il mondo con i suoi film di genere. La svolta con il thriller psicologico del 1999 Il ...

