Beppe Grillo ci spiega perché il Movimento 5 Stelle ha perso, a parole sue (Di martedì 19 ottobre 2021) 23 febbraio 2013. Piazza San Giovanni, Roma. Mentre a Palazzo Chigi c’è Mario Monti, sotto la basilica, nella piazza del primo di maggio, c’è l’ultima serata dello Tsunami Tour. Si chiude la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. L’ultimo comizio, l’ultimo grande spettacolo del leader Beppe Grillo. Partecipatissimo: 800 mila presenti. 150 mila collegati in streaming, quando ancora le dirette su Instagram non erano la regola. Una marea umana che arriva fino agli archi delle mura aureliane. Il 25 aprile del Movimento. Il giorno dopo, alle elezioni politiche, il non-partito fondato da Grillo e Casaleggio avrebbe raccolto quasi nove milioni di voti. Il 25% degli elettori. La prima lista del paese. Nella sua arringa – introdotta dalle note di Ognuno Vale Uno, l’inno-manifesto del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) 23 febbraio 2013. Piazza San Giovanni, Roma. Mentre a Palazzo Chigi c’è Mario Monti, sotto la basilica, nella piazza del primo di maggio, c’è l’ultima serata dello Tsunami Tour. Si chiude la campagna elettorale del. L’ultimo comizio, l’ultimo grande spettacolo del leader. Partecipatissimo: 800 mila presenti. 150 mila collegati in streaming, quando ancora le dirette su Instagram non erano la regola. Una marea umana che arriva fino agli archi delle mura aureliane. Il 25 aprile del. Il giorno dopo, alle elezioni politiche, il non-partito fondato dae Casaleggio avrebbe raccolto quasi nove milioni di voti. Il 25% degli elettori. La prima lista del paese. Nella sua arringa – introdotta dalle note di Ognuno Vale Uno, l’inno-manifesto del ...

