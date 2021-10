Benzina: ancora rialzi, media settimanale a 1,734 euro (Di martedì 19 ottobre 2021) Salgono ancora i prezzi dei carburanti, trainati dagli aumenti di petrolio e gas. Secondo i dati raccolti nel corso della settimana dal Ministero della Transizione ecologica, la media nazionale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Salgonoi prezzi dei carburanti, trainati dagli aumenti di petrolio e gas. Secondo i dati raccolti nel corso della settimana dal Ministero della Transizione ecologica, lanazionale della ...

