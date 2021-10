Being the Ricardos: il teaser del film con Nicole Kidman e Javier Bardem (Di martedì 19 ottobre 2021) Nicole Kidman e Javier Bardem sono Lucille Ball e Desi Arnaz nel primo teaser di Being the Ricardos, il film Amazon Studios diretto da Aaron Sorkin. Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser di Being the Ricardos, il film diretto da Aaron Sorkin che vedrà come protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem, e che negli Stati Uniti arriverà anche nei cinema a partire dal 10 dicembre 2021. In streaming, anche in Italia, Being the Ricardos dovrebbe arrivare in tempo per Natale, il 21 dicembre 2021. Nel film si ricomporrà la magica coppia di Hollywood formata da Lucille ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)sono Lucille Ball e Desi Arnaz nel primodithe, ilAmazon Studios diretto da Aaron Sorkin. Amazon Prime Video ha rilasciato il primodithe, ildiretto da Aaron Sorkin che vedrà come protagonisti, e che negli Stati Uniti arriverà anche nei cinema a partire dal 10 dicembre 2021. In streaming, anche in Italia,thedovrebbe arrivare in tempo per Natale, il 21 dicembre 2021. Nelsi ricomporrà la magica coppia di Hollywood formata da Lucille ...

