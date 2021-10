Beautiful, tutti lo conosciamo come Bill Spencer: il retroscena shock sul suo personaggio, nessuno lo immagina (Di martedì 19 ottobre 2021) Beautiful, tutti lo conosciamo come Bill Spencer, nemico di Ridge: il retroscena shock sul suo personaggio, nessuno lo immagina. Quanti cattivi sono passati in quel di Los Angeles? E, soprattutto, quanti rivali in amore di Ridge, per conquistare il cuore di Brooke Logan? Ebbene, la risposta è tantissimi, ma tra i più amati di Beautiful L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 19 ottobre 2021)lo, nemico di Ridge: ilsul suolo. Quanti cattivi sono passati in quel di Los Angeles? E, soprattutto, quanti rivali in amore di Ridge, per conquistare il cuore di Brooke Logan? Ebbene, la risposta è tantissimi, ma tra i più amati diL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

bng2617 : RT @AlteaFerrari: Buongiorno A TUTTI?? Beautiful day Y,ALL?? - VEGA_AMORE : ?? BUONGIORNOOO … GOODMORNING … che sia una buona giornata per TUTTI NOI … may it be a beautiful day for ALL of US ?… - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 19 ottobre 2021: Steffy non è in grado di badare a Kelly. Sono tutti d'accordo! - Liliana34673881 : @biciofab @Eurovision Che meraviglia stratosferica spettacolare fenomenale travolgente unica irripetibile la più am… - Liliana34673881 : @Sfigatto RAFFAELLA chi dimentica RAFFAELLA mai la più amata nel mondo la più grande artista dì tutti i tempi unica… -