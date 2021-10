Basket, oltre ad Eurolega al via su Sky Sport anche la 7Days EuroCup (Di martedì 19 ottobre 2021) Su Sky arriva la “7Days EuroCup” maschile, la seconda competizione di Basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, e che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW.Martedi 19 Ottobre al via all’edizione 2021/2022, e sui parquet del Vecchio Continente ci saranno anche tre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Si parte con la prima fase, la Regular Season, che si concluderà il 6 aprile del prossimo anno: 20 le formazioni al via, divise in due gironi da 10 squadre... Leggi su digital-news (Di martedì 19 ottobre 2021) Su Sky arriva la “” maschile, la seconda competizione diper club a livello europeo dopo l’, e che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguirein streaming su NOW.Martedi 19 Ottobre al via all’edizione 2021/2022, e sui parquet del Vecchio Continente ci sarannotre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Si parte con la prima fase, la Regular Season, che si concluderà il 6 aprile del prossimo anno: 20 le formazioni al via, divise in due gironi da 10 squadre...

