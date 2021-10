Basket Nba, Philadelphia 76ers: Ben Simmons sospeso per una partita (Di martedì 19 ottobre 2021) I Philadelphia 76ers sospendono Ben Simmons per una partita a causa di un comportamento dannoso per la squadra. Il tre volte All-Star guard, dunque, salterà l’esordio stagionale dei suoi mercoledì sera a New Orleans. Ricordiamo che Simmons ha più volte chiesto la cessione durante l’estate e si è presentato solamente negli ultimi giorni del training camp. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Isospendono Benper unaa causa di un comportamento dannoso per la squadra. Il tre volte All-Star guard, dunque, salterà l’esordio stagionale dei suoi mercoledì sera a New Orleans. Ricordiamo cheha più volte chiesto la cessione durante l’estate e si è presentato solamente negli ultimi giorni del training camp. SportFace.

