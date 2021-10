Basket, EuroCup 2021-2022: Trento travolta in casa da Badalona (Di martedì 19 ottobre 2021) Brutta sconfitta per la Dolimiti Energia nella prima giornata dell’EuroCup 2021-2022. La squadra italiana è stata nettamente sconfitta dagli spagnoli della Joventut Badalona per 86-56. Una partita dominata dalla formazione di Carles Duran, che ha costruito il break decisivo dopo l’intervallo. Prestazione da dimenticare per Trento, che ha tirato malissimo da due punti (17/52) e non ha fatto certamente meglio dall’arco (5/20). In doppia cifra ha chiuso solo Jordan Caroline con 12 punti, mentre per Badalona i migliori sono stati Vladimir Brodziansky, Joel Parra ed Ante Tomic, tutti con 13 punti (anche 8 rimbalzi per il centro croato). Dopo un primo quarto equilibrato e chiuso da Trento sotto solo di tre punti (14-17), già nel secondo arriva l’allungo degli ospiti che si ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Brutta sconfitta per la Dolimiti Energia nella prima giornata dell’. La squadra italiana è stata nettamente sconfitta dagli spagnoli della Joventutper 86-56. Una partita dominata dalla formazione di Carles Duran, che ha costruito il break decisivo dopo l’intervallo. Prestazione da dimenticare per, che ha tirato malissimo da due punti (17/52) e non ha fatto certamente meglio dall’arco (5/20). In doppia cifra ha chiuso solo Jordan Caroline con 12 punti, mentre peri migliori sono stati Vladimir Brodziansky, Joel Parra ed Ante Tomic, tutti con 13 punti (anche 8 rimbalzi per il centro croato). Dopo un primo quarto equilibrato e chiuso dasotto solo di tre punti (14-17), già nel secondo arriva l’allungo degli ospiti che si ...

