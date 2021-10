Basket, Eurocup 2021/2022: esordio amaro per Trento, Badalona domina per 56-86 (Di martedì 19 ottobre 2021) La Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta nella serata del suo debutto europeo. I ragazzi di Molin, infatti, perdono largamente nella prima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022. Troppo forte la Joventut Badalona, che passa sul parquet della BLM Group Arena con il punteggio di 56-86. Gli spagnoli si confermano squadra molto attrezzata dopo i quarti di finale della scorsa edizione. Per gli ospiti ben quattro giocatori in doppia cifra. I top scorer sono Tomic, Parra e Brodziansky (13 punti) mentre Birgander chiude con 12 punti. Per i padroni di casa, invece, si salva solamente un buon Jordan Caroline (12). RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA – Gli spagnoli iniziano forte e provano a dare uno strappo già nel primo quarto. Trento barcolla ma nonostante tutto si rende protagonista di un buon ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) La Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta nella serata del suo debutto europeo. I ragazzi di Molin, infatti, perdono largamente nella prima giornata del gruppo A di. Troppo forte la Joventut, che passa sul parquet della BLM Group Arena con il punteggio di 56-86. Gli spagnoli si confermano squadra molto attrezzata dopo i quarti di finale della scorsa edizione. Per gli ospiti ben quattro giocatori in doppia cifra. I top scorer sono Tomic, Parra e Brodziansky (13 punti) mentre Birgander chiude con 12 punti. Per i padroni di casa, invece, si salva solamente un buon Jordan Caroline (12). RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA – Gli spagnoli iniziano forte e provano a dare uno strappo già nel primo quarto.barcolla ma nonostante tutto si rende protagonista di un buon ...

