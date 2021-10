Basket, Champions League: Treviso corsara, battuta in trasferta l’AEK Atene (Di martedì 19 ottobre 2021) Un secondo quarto devastante e gli ultimi 10 minuti a fare la differenza regalano alla Nutribullet Treviso la seconda vittoria su due partite in Champions League e permettono ai veneti di espugnare il campo dell’AEK Atene. Decisivi i 29 punti di Henry Sims, miglior marcatore, ma anche le concrete prestazioni di Dimsa e Bortolani. Parte subito bene la Nutribullet Treviso, che ad Atene trova il primo canestro, poi tre liberi di Michal Sokolowski per lo 0-7 iniziale. Una tripla di Dimsa vale anche il +8, ma l’AEK prova a entrare in partita e accorcia fino al 10-12. Tiene la testa avanti la squadra veneta, che tra il settimo e il nono minuto del quarto piazza un nuovo parziale di 7-0 e va al primo riposo avanti 18-23. Non abbassa i ritmi e le percentuali ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Un secondo quarto devastante e gli ultimi 10 minuti a fare la differenza regalano alla Nutribulletla seconda vittoria su due partite ine permettono ai veneti di espugnare il campo del. Decisivi i 29 punti di Henry Sims, miglior marcatore, ma anche le concrete prestazioni di Dimsa e Bortolani. Parte subito bene la Nutribullet, che adtrova il primo canestro, poi tre liberi di Michal Sokolowski per lo 0-7 iniziale. Una tripla di Dimsa vale anche il +8, maprova a entrare in partita e accorcia fino al 10-12. Tiene la testa avanti la squadra veneta, che tra il settimo e il nono minuto del quarto piazza un nuovo parziale di 7-0 e va al primo riposo avanti 18-23. Non abbassa i ritmi e le percentuali ...

