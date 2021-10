Basket | Aza Petrovic si dimette | Pesaro seconda panchina che salta in Serie A

Leggi su oasport

(Di martedì 19 ottobre 2021) Questa mattina Aza, nel corso di una conferenza stampa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di capo allenatore della Carpegna Prosciutto. Fatale al coach croato l’ultima delle sconfitte della Victoria Libertas, quella casalinga contro la Bertram Tortona. Va detto che perfin da subito le cose non erano apparse semplici, con una squadra costruita a tinte brasiliane, ma di difficile gestione. Queste le parole dell’ormai ex titolare dellamarchigiana: “Dopo le ultime due partite, il primo a doversi guardare allo specchio è il coach. Quello che ho visto non mi è piaciuto affatto, ieri ho parlato con Ario (Costa, N.d.R.) e ho deciso di interrompere il mio rapporto con la VL dato che sono il principale responsabile delle ultime due partite“. Difficile a questo punto capire cosa ...