Barcellona | rinnovo Dembele | ultimatum del club al francese

Il Barcellona ha dato un ultimatum ad Ousmane Dembele riguardo il rinnovo del proprio contratto: i dettagli Come riferito da Sport, il Barcellona è stanco del continuo temporeggiare di Ousmane Dembele riguardo il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il prossimo giugno. Il club considera l'atteggiamento del ragazzo una mancanza di rispetto, considerando anche il suo apporto inferiore alle aspettative. La Juve e i club interessati osservano.

