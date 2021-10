Barcellona, Koeman: “Vincere per sperare negli ottavi di Champions League” (Di martedì 19 ottobre 2021) “È una partita decisiva e dobbiamo Vincere se vogliamo ancora avere delle possibilità di andare agli ottavi. La Dinamo Kiev è una squadra migliore rispetto allo scorso anno ma sappiamo cosa aspettarci: domani ci giochiamo il nostro futuro in Champions“. Non usa mezzi termini Ronald Koeman alla vigilia di Barcellona-Dinamo Kiev, valida per la terza giornata di Champions League. I blaugrana sono infatti ancora a zero punti dopo le nette sconfitte contro Bayern Monaco e Benfica. “Pensiamo a Vincere domani. Abbiamo una rosa per competere in Champions ma non ci si può chiedere di vincerla guardando alle altre squadre. Gli altri si sono migliorati di molto, hanno rose con 23 nazionali e una situazione economica di gran lunga migliore della ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “È una partita decisiva e dobbiamose vogliamo ancora avere delle possibilità di andare agli. La Dinamo Kiev è una squadra migliore rispetto allo scorso anno ma sappiamo cosa aspettarci: domani ci giochiamo il nostro futuro in“. Non usa mezzi termini Ronaldalla vigilia di-Dinamo Kiev, valida per la terza giornata di. I blaugrana sono infatti ancora a zero punti dopo le nette sconfitte contro Bayern Monaco e Benfica. “Pensiamo adomani. Abbiamo una rosa per competere inma non ci si può chiedere di vincerla guardando alle altre squadre. Gli altri si sono migliorati di molto, hanno rose con 23 nazionali e una situazione economica di gran lunga migliore della ...

