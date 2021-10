Barcellona, infortunio alle spalle per Umtiti: «Ho avuto momenti difficili, ora sto bene» (Di martedì 19 ottobre 2021) Il difensore del Barcellona Samuel Umtiti ha parlato del calvario vissuto a causa dell’infortunio al ginocchio Samuel Umtiti, difensore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo dove ha parlato del calvario vissuto a causa dell’infortunio al ginocchio. infortunio E GUARIGIONE – «Mi sento molto bene fisicamente. Ho sopportato gli allenamenti e ho tanta voglia di giocare. Aspetto il momento di scendere nuovamente in campo, ma a livello fisico sto bene. È stata un po’ dura, un po’ dura, ma ehi… ho avuto momenti difficili a causa dell’infortunio ma ora che sto bene fisicamente, sono felice e mi piacerebbe giocare come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il difensore delSamuelha parlato del calvario vissuto a causa dell’al ginocchio Samuel, difensore del, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo dove ha parlato del calvario vissuto a causa dell’al ginocchio.E GUARIGIONE – «Mi sento moltofisicamente. Ho sopportato glinamenti e ho tanta voglia di giocare. Aspetto il momento di scendere nuovamente in campo, ma a livello fisico sto. È stata un po’ dura, un po’ dura, ma ehi… hoa causa dell’ma ora che stofisicamente, sono felice e mi piacerebbe giocare come ...

