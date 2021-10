Barcellona | incontro tra società e agente | rinnovo in arrivo per l’attaccante

(Di martedì 19 ottobre 2021) La stagione delnon è partita molto bene. L’addio di Messi e Griezmann, oltre ai problemi economici della, non stanno aiutando i blaugrana. Il club però, sta pensando a rinnovare qualche giocatore., Ansu Fati,Il giocatore più vicino alè Ansu Fati. Infatti, c’è stato l’tra l’del nuovo numero 10 dele la, rappresentata dal direttore sportivo Mateu Alemany. Il talento 18enne firmerà un quinquennale con i catalani. LEGGI ANCHE: Problemi per le proprietà arabe: i club di Premier fanno fronte comune L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

CalcioPillole : Sempre più vicini al raggiungere un punto di incontro #Barcellona e Jorge #Mendes per il rinnovo di #AnsuFati fino…

Young Boys - Villarreal 2 (ore 21) valevole per il Gruppo F. Gli spagnoli sono un po' ... Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 20 ottobre 2021 - Dynamo ... Intervistato da Mundo Deportivo, Samuel Umtiti ha detto finalmente la sua riguardo ai tanti rumors di mercato che lo hanno visto protagonista nella recente finestra di trattative. Il difensore frances ... La partita Barcellona - Dinamo Kiev del 20 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata del Gruppo E di Champions Leagu ...