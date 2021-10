Barcellona-Dinamo Kiev (Champions League, mercoledì H 18.45): formazioni, quote, pronostici. Dembélé ancora fuori dai convocati (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel girone E di questa prima fase di Champions League, Bayern e Barcellona sembravano essere le chiare favorite per passare il turno e centrare gli ottavi; i tedeschi hanno preso anche troppo sul serio questo ruolo, quasi cannibalizzando gli avversari. I catalani, invece, prima sono stati travolti dai bavaresi, poi hanno perso altrettanto nettamente contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel girone E di questa prima fase di, Bayern esembravano essere le chiare favorite per passare il turno e centrare gli ottavi; i tedeschi hanno preso anche troppo sul serio questo ruolo, quasi cannibalizzando gli avversari. I catalani, invece, prima sono stati travolti dai bavaresi, poi hanno perso altrettanto nettamente contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Fprime86 : RT @CalcioPillole: Alla viglia del match di coppa del #Barcellona, il Kun #Aguero ha parlato in conferenza stampa: 'Non abbiamo altra scelt… - infoitsport : Barcellona, Aguero: “Con la Dinamo Kyev dobbiamo vincere o siamo fuori” - CalcioPillole : Alla viglia del match di coppa del #Barcellona, il Kun #Aguero ha parlato in conferenza stampa: 'Non abbiamo altra… - Fantacalciok : Barcellona – Dinamo Kiev: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Continua il periodo 'no' per il #Barcellona: #Pedri e #Dembèlè salteranno le due importanti sfide con Dinamo Kyev e Real… -