Bandi Gilead | Ercoli Medicina Solidale | ‘tra impegni scienza abbattere disuguaglianze’

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Essere qui oggi è importantissimo poiché eventi come questo rivelano a chi fala presenza di minoranze a cui il diritto della salute non arriva”. A dirlo in occasione dell’assegnazione deidiSciences, Fellowship e Community Award Program, è Lucia, responsabile sanitario dell’Istituto di. ‘Rendere possibile l’impossibile’ è il tema scelto dalla società biofarmaceutica californiana per il 2021 edspiega come questo ‘slogan’ dovrebbe essere d’ispirazione per tutti coloro che si occupano di: “A mio modo di vedere uno deglidelladovrebbe essere proprio quello di fare in modo che non esistano diseguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria ...