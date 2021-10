Bambini cattivi? In Cina si puniscono i genitori La proposta di legge per ' l' istruzione familiare'

Advertising

NinoAiello7 : - capenzo : Non ci sono più i genitori di una volta.... - SamanthaDiLaura : - guidoolimpio : - VHolywat : @mweilx @IlMusmy La favoletta pe fare addormentare i bambini cattivi... -

Ultime Notizie dalla rete : Bambini cattivi

Nella cultura occidentale aiBabbo Natale non porta doni, la Befana riempie le calze di carbone e i genitori li mandano al letto senza cena, o meglio, senza cellulare o videogiochi. Al di là dei personaggi di ...5,7 mln dia rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le ... ne metteva uno, massimo due, ma non è che tutti i tecnici sono bravi e tutti i politici sono, ...Aggiornamento sulla situazione dei bambini in Yemen nella conferenza stampa tenuta questo martedì dal portavoce Unicef James Elder al Palazzo delle Nazioni a Ginevra, a seguito della sua recente missi ...GINEVRA - Almeno 10.000 bambini sono stati uccisi o feriti in Yemen dallo scoppio dei combattimenti nel marzo 2015 : "il conflitto in Yemen ha così raggiunto un'altra pietra miliare vergognosa", ha de ...