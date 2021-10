Bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio in Australia: un nuovo caso Maddie? (Di martedì 19 ottobre 2021) Paura in Australia per la sorte di Cleo Smith, una Bambina di quattro anni, scomparsa sabato dal campeggio in cui si trovava con la famiglia. La piccola, riporta la Bbc , era andata a dormire venerdì ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Paura inper la sorte di Cleo Smith, unadi quattrosabato dalin cui si trovava con la famiglia. La piccola, riporta la Bbc , era andata a dormire venerdì ...

Advertising

SkyTG24 : Australia, scomparsa Cleo Smith: la bambina di 4 anni era in campeggio con i genitori - P3RF3XTNOW : che palle avere 18 anni fatemi tornare bambina grazie - AnnaritaNinni : Bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio in Australia - Ultima Ora - ANSA - mrcrto : RT @PbZefferina: @ritadallachiesa @mammasi68 @NicolaPorro @HoaraBorselli Io non riesco a perdonare e dimenticare, è un mio limite. Ricordo… - Fra7714 : Concordo con @MaxGramel ma aggiungo: quante volte avete detto che una persona non vaccinata era morta di Covid quan… -