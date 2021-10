Ballottaggi | Salvini e Meloni provano a fare muro Ma la resa dei conti è già cominciata

(Di martedì 19 ottobre 2021) I due leader minimizzano la sconfitta, accusando il clima politico ostile. Nei prossimi giorni un vertice di coalizione di ANTONELLA COPPARI Video: per noi non esiste un piano B al centrodestra ...

brandobenifei : I risultati dei ballottaggi sono chiari: hanno vinto candidati credibili e progressisti e il @pdnetwork si conferma… - LegaSalvini : ++ INDAGATO DOPO I BALLOTTAGGI, IL TERRIBILE SOSPETTO DI SALVINI SU ARCURI ++ - dellorco85 : L'unica cosa chiara e netta di questi ballottaggi (oltre all'astensionismo) è che chi ha strizzato l'occhio ai nova… - Amarant91507041 : RT @mr_meco: #ballottaggi2021 #ballottaggi #Salvini #amministrative #18ottobre Aspettativa Realtà - Amarant91507041 : RT @Simo_Cardellini: Belli ciao ciao ciao #Salvini #Meloni #Roma #elezioniroma2021 #ballottaggi2021 #ballottaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Salvini

Anzi, per Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteoin ordine alfabetico. Devono decidere ... Batosta per il centrodestra,amari da Roma a Torino. Tutti i verdetti Se gli elettori ......giuliano ha mostrato di essere in controtendenza rispetto ai risultati degli altri, ... Giorgia Meloni e Matteo, che hanno criticato il governo e soprattutto il Viminale per la ...anche se Matteo Salvini, dalla Calabria, spiega che tutto sommato “se la matematica non è una opinione, il centrodestra al momento guadagna due sindaci rispetto a prima, passando da 8 a 10 sindaci sui ...I ballottaggi confermano il momento negativo della Lega. Le sconfitte che bruciano di più sono quelle di Varese, culla del leghismo, e Torino, su cui Salvini puntava molto per strappare almeno una ...