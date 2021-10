Ballottaggi | Pezzopane | “Torna il buon vento del cambiamento”

(Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – “Un centrosinistra aperto, unito e forte. La destra demagoga e di potere perde le città.ildel”. Questo il commento di Stefania(foto), deputata del Partito Democratico, sul risultato dei. “In tutta Italia – aggiunge – abbiamo risultati lusinghieri, Roma e Torino innanzitutto, ma anche in tante altre città in tutta Italia, dopo aver conquistato altre città al primo turno tra cui Milano Napoli e Bologna”. Infinemanda “un abbraccio a Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e a tutte le sindache e sindaci eletti”. L'articolo L'Opinionista.

