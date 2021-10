Ballottaggi | Maraio Psi | ' centrosinistra vince unito | a Cosenza storica vittoria socialisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Gli elettori hanno indicato il progetto su cui lavorare per i prossimi anni: une plurale, insieme a programmi e valori condivisi, per battere la destra sovranista”. E' quanto si legge in una lettera che il segretario del Psi Enzoha inviato a tutti gli iscritti commentando i risultati del. "Ladi, che torna aidopo più di un ventennio con l'elezione del socialista Franz Caruso supportato da tutte le forze di, e gli ottimi risultati in tutta Italia, ci consegnano il quadro di un rinnovato protagonismo del Psi che è vivo ed elegge amministratori in tutta la penisola e in generale hanno premiato la sinistra riformista ...