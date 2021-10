Ballottaggi, il nuovo attacco di Toti alla Lega: “Inseguire terrapiattisti disorienta gli elettori. Analisi surreali da chi ha dimezzato i voti” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Credo che alcuni partiti del centrodestra, rincorrendo terrapiattisti per tutte le piazze d’Italia, abbiano reso incomprensibile al nostro elettorato la linea politica”. Giovanni Toti lancia un’altra bordata verso la Lega dopo il già aspro scambio di lunedì, quando il Carroccio ha dato la colpa della pesante sconfitta a Savona a un “eccessivo protagonismo” del governatore e lui ha risposto senza troppa diplomazia: “La nostra è la prima lista, altri hanno perso voti”. Ora il leader di Cambiamo! e Coraggio Italia spiega a modo suo il perché: “Credo che l’aver osteggiato ogni tipo di riforma del primo governo veramente riformista del Paese negli ultimi anni abbia disorientato il nostro elettorato che a testa bassa si è rimesso a lavorare dopo il Covid”, sentenzia a margine di un incontro pubblico a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) “Credo che alcuni partiti del centrodestra, rincorrendoper tutte le piazze d’Italia, abbiano reso incomprensibile al nostro elettorato la linea politica”. Giovannilancia un’altra bordata verso ladopo il già aspro scambio di lunedì, quando il Carroccio ha dato la colpa della pesante sconfitta a Savona a un “eccessivo protagonismo” del governatore e lui ha risposto senza troppa diplomazia: “La nostra è la prima lista, altri hanno perso”. Ora il leader di Cambiamo! e Coraggio Italia spiega a modo suo il perché: “Credo che l’aver osteggiato ogni tipo di riforma del primo governo veramente riformista del Paese negli ultimi anni abbiato il nostro elettorato che a testa bassa si è rimesso a lavorare dopo il Covid”, sentenzia a margine di un incontro pubblico a ...

Advertising

gianni_minelli : RT @ellyesse: Grandissima vittoria del centrosinistra ai ballottaggi, praticamente ovunque. E ora subito al lavoro per consolidare una vis… - MassimoChiaram7 : RT @lucadecarolis: Ma io questo nuovo ulivo proprio non lo vedo #ballottaggi #Pd #M5S - Mafara72 : RT @ellyesse: Grandissima vittoria del centrosinistra ai ballottaggi, praticamente ovunque. E ora subito al lavoro per consolidare una vis… - fuserjorge : RT @ellyesse: Grandissima vittoria del centrosinistra ai ballottaggi, praticamente ovunque. E ora subito al lavoro per consolidare una vis… - speleodori : RT @ellyesse: Grandissima vittoria del centrosinistra ai ballottaggi, praticamente ovunque. E ora subito al lavoro per consolidare una vis… -