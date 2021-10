Balle sul Reddito di cittadinanza. Salvini le spara sempre più grosse. In un post il capo della Lega parla di miliardi buttati. Ma è un dato gonfiato, che somma gli aiuti alle imprese (Di martedì 19 ottobre 2021) Puntuale come le tasse o come un fastidioso brufolo che si epifanizza a Natale è arrivata l’ultima sparata di Matteo Salvini sul Reddito di cittadinanza. Dall’account ufficiale Instagram del Capitano (qui il post) è giunta la solita disinformazione che riprende peraltro un titolo tratto da un sito web e cioè: “Rdc, il conto per lo Stato è salato. Falsi poveri e truffe, sottratti 15 miliardi” e poi il sottotitolo ancor più perfido se aggiunto al primo: “La Guardia di Finanza: migliaia di percettori abusivi del contributo. Tra finti invalidi e funzionari infedeli”. In realtà il titolo è infingardo e fuorviante e il risultato è qualcosa di profondamente diverso dalla verità perché mette insieme sia i percettori del Rdc che i falsi invalidi e truffatori vari, tra cui i funzionari pubblici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Puntuale come le tasse o come un fastidioso brufolo che si epifanizza a Natale è arrivata l’ultimata di Matteosuldi. Dall’account ufficiale Instagram del Capitano (qui il) è giunta la solita disinformazione che riprende peraltro un titolo tratto da un sito web e cioè: “Rdc, il conto per lo Stato è salato. Falsi poveri e truffe, sottratti 15” e poi il sottotitolo ancor più perfido se aggiunto al primo: “La Guardia di Finanza: migliaia di percettori abusivi del contributo. Tra finti invalidi e funzionari infedeli”. In realtà il titolo è infingardo e fuorviante e il risultato è qualcosa di profondamente diverso dalla verità perché mette insieme sia i percettori del Rdc che i falsi invalidi e truffatori vari, tra cui i funzionari pubblici ...

Annika593482531 : RT @agiusti2: @MediasetTgcom24 Questo non vi fa riflettere sul mare di balle che vi stanno raccontando ? - danieledv79 : RT @maurizioft: ... le balle sul padre di #Renzi, naturalmente - maurizioft : ... le balle sul padre di #Renzi, naturalmente - LussyRainbow : @NicoColani @fuk1furiosa #prodi mettiti comodo sul tuo bel divano “poltrone e sofà” e non scassare le balle!! #NoGreenPass - KersevanRoberto : Perla no.2 (non e' una perla, ma la solita ??di QE): Balle spaziali sul motivo del taglio del 43% dei SUSSIDI alle r… -

Ultime Notizie dalla rete : Balle sul Il lunedì nero del "Fatto" ... che del Fatto è vicedirettore, quando il tribunale di di Firenze l'ha condannato a risarcire Tiziano Renzi con 30mila euro più le spese legali per le balle uscite sul coinvolgimento di papà Renzi ...

"Cina indietro di 20 anni rispetto agli Usa"/ Luttwak "Se Xi Jinping invade Taiwan?' ... sul caso Taiwan , da sempre spina nel fianco di Pechino, Luttwak conclude: "Xi in questo momento è nei guai, e quindi potrebbe essere tentato da un'avventura militare. Ha raccontato balle al popolo ...

Balle sul Reddito di cittadinanza. Salvini le spara sempre più grosse LA NOTIZIA Il lunedì nero del "Fatto" Sotto il fango (quotidiano), niente. Si chiama (in)giustizia a orologeria, e obbedisce alle regole non scritte della politica, dagli ultimi 30 anni a questa parte ...

I Movimenti civici di Co-Ro sulla Statale 106: «Balle, ballonari e infrastrutture» Lo affermano in un lungo messaggio i Movimenti civici di Corigliano Rossano Futura e Corigliano Rossano Pulita che concludono: «Al lavoro dunque signori eletti in Regione e Parlamento. Attendiamo vost ...

... che del Fatto è vicedirettore, quando il tribunale di di Firenze l'ha condannato a risarcire Tiziano Renzi con 30mila euro più le spese legali per leuscitecoinvolgimento di papà Renzi ......caso Taiwan , da sempre spina nel fianco di Pechino, Luttwak conclude: "Xi in questo momento è nei guai, e quindi potrebbe essere tentato da un'avventura militare. Ha raccontatoal popolo ...Sotto il fango (quotidiano), niente. Si chiama (in)giustizia a orologeria, e obbedisce alle regole non scritte della politica, dagli ultimi 30 anni a questa parte ...Lo affermano in un lungo messaggio i Movimenti civici di Corigliano Rossano Futura e Corigliano Rossano Pulita che concludono: «Al lavoro dunque signori eletti in Regione e Parlamento. Attendiamo vost ...