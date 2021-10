Ballando con le stelle, il ballerino Stefano Oradei grande assente e sui social lancia una frecciata al veleno contro Mariotto (Di martedì 19 ottobre 2021) La prima puntata di Ballando con le stelle è andata in onda lo scorso sabato 16 ottobre 2021 ed ecco che nelle ultime ore si sta molto parlando dell’assenza di un bravissimo ballerino considerato uno dei più importanti ballerini presenti nelle ultime edizioni della trasmissione. Stiamo nello specifico parlando del danzatore Stefano Oradei che proprio in questa sedicesima edizione di Ballando con le stelle non è presente tra i professionisti in gara che affiancano i vip. Ma, come mai? A rispondere a tale domanda è stato lo stesso Oradei che attraverso i profili social ha risposto alle curiosità dei fan. Stefano Oradei assente a Ballando con le ... Leggi su baritalianews (Di martedì 19 ottobre 2021) La prima puntata dicon leè andata in onda lo scorso sabato 16 ottobre 2021 ed ecco che nelle ultime ore si sta molto parlando dell’assenza di un bravissimoconsiderato uno dei più importanti ballerini presenti nelle ultime edizioni della trasmissione. Stiamo nello specifico parlando del danzatoreche proprio in questa sedicesima edizione dicon lenon è presente tra i professionisti in gara che affiancano i vip. Ma, come mai? A rispondere a tale domanda è stato lo stessoche attraverso i profiliha risposto alle curiosità dei fan.con le ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ballando con le stelle è “performing gender in prima serata qualunque cosa voglia dire”. Beh, Aldo Grasso, a parte… - SabrinaSalerno : Ballare…cantando con il corpo … @ARISA_OFFICIAL @samuel_peron ?? @Ballando_Rai - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Gemma04510476 : RT @SADIComic: 3- anche basta con ridicole foto con Banane e Salami, il colpo su casalingue in pigiamone che scrivono su ballando con le st… - SADIComic : 3- anche basta con ridicole foto con Banane e Salami, il colpo su casalingue in pigiamone che scrivono su ballando… -