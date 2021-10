Baldino Cdp | “La sfida è assicurare cibo a tutti riducendo impatti ambiente”

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Questo summit si avvia nel cuore di una delle massime sfide che le istituzioni finanziarie si trovano ad affrontare in questo momento storico: la responsabilità globale diun accesso abbordabile a unabbastanza nutriente e sicuro per una popolazione mondiale in crescita, mentre allo stesso tempo occorre ridurre glisull’dell’agricoltura e affrontare le minacce che ci pone il cambiamento climatico”. E’ quanto sottolineato dal Chief International Development Finance Officer di Cdp Antonellanel corso di ‘Finance in Common’. Con l’evolversi della pandemia, che ha accelerato a un ritmo prima inimmaginabile trend e cambiamenti strutturali “dobbiamo spostare il focus dalla conservazione dell’economia alla sua trasformazione: una trasformazione che abbraccia l’intera ...

Adnkronos

E' quanto sottolineato dal Chief International Development Finance Officer diAntonellanel corso di 'Finance in Common'. Con l'evolversi della pandemia, che ha accelerato a un ritmo ...... è pronta a far progredire ulteriormente l'iniziativa in occasione del prossimo Vertice, insieme con l'IFAD, l'AFD e le altre istituzioni coinvolte', ha aggiunto Antonella, Direttrice della ...“Questo summit si avvia nel cuore di una delle massime sfide che le istituzioni finanziarie si trovano ad affrontare in questo momento storico: la responsabilità globale di assicurare un accesso abbor ...L'alimentazione e l'agricoltura costituiscono delle "eccellenze italiane, in cui abbiamo competenze finanziarie e imprenditoriali all'avanguardia" e il nostro Paese "ha costantemente e sempre più cont ...