Baglioni piange Antonio Coggio | “Se in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono | il primo complice sei stato tu”

(Di martedì 19 ottobre 2021) foto di Angelo TraniROMA – Claudioil compositore, coautore delle canzoni dei suoi primi album (tra cui “piccolo grande amore”) che si è spento oggi a Roma all’età di 82 anni. Queste le parole di, pubblicate sui social: “Addio caro Tonino. Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua grande amicizia. Se inhodi, ilseitu. Te ne sarò sempre grato. Claudio”. Anche il celebre produttore e paroliere ...

Antonio Coggio, compositore, arrangiatore e produttore discografico tra i più importanti, è morto oggi a Roma, all'età di 82 anni, Lo chiamavano 'Toninò ...Baglioni: "Se ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu". Nava: "Una vita dedicata alla musica, persona generosa e amata" (ANSA) ...